TAGASITEED POLE Rekordkuumus tõi päevavalgele 40 aastat tagasi uppunud küla

Dimitris Giannopoulose, Dorida valla linnapea sõnul ei ole Kreekas 33 aasta jooksul midagi selletaolist nähtud. Ateena veega varustamiseks «ohverdati» aastakümnete eest Kallios pea 80 hoonet. Tegemist on ajaloos teise korraga, mil küla on vee alt välja ilmunud, vahendab Ilta-Sanomat.

Kuiv vahemereline kliima on muutnud piirkonna kliimamuutuste suhtes eriti tundlikuks, see väljendub omakorda ulatuslikes metsatulekahjudes, mille eest on inimesed sunnitud pagema. Teadlaste sõnul kuivatavad kliimamuutusest tingitud äärmuslikud ilmastikunähtused järve tulevastel aastatel veelgi.