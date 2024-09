EKSPERT SELGITAB Kas kinnisvara hinnad hakkavad kunagi langema ka või ainult tõusevad?

Citadele panga ökonomist Alaksandras Izgorodinas selgitas, et Eurostati andmete järgi on kinnisvarahinnad Eestis jätkuvalt kasvamas. Võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga, mil Euroopa Keskpank alustas intressimäärade tõstmist, on kinnisvara hinnad Eestis tõusnud keskmiselt 8%. Uute eluasemete hinnad on tõusnud lausa 13%, samas kui vanemate elamispindade hinnad on kasvanud 3,5%.

«Viimased andmed näitavad siiski, et just uute elamispindade hinnad on jõudnud oma tippu ja 2024. aasta esimeses kvartalis veidi langenud – see oli otseselt seotud intressimäärade tõstmise ja ehitusmaterjalide hinnalangusega,» lausus Izgorodinas.

Ta märkis, et siiski on tähelepanuväärne, et kinnisvarahinnad üldiselt on jätkuvalt tõusuteel, hoolimata Eesti majanduse langusest ja hüppeliselt tõusnud eluasemelaenude intressimääradest.

«Eesti laenuturul on 94% kõikidest eluasemelaenudest seotud muutuvate intressimääradega ehk euriboriga, mistõttu on turu tundlikkus intressimuutustele suur. Senine jätkuv hinnatõus viitab juba pigem struktuursetele puudujääkidele kinnisvaraturul – pakkumise nappus kompenseerib majanduslangust ja kõrgemaid intressimäärasid,» märkis Citadele panga ökonomist.

Euroopa Keskpank on hiljuti alustanud intressimäärade langetamistsüklit pärast pikaajalist tõstmist. Esimene intressilangetus toimus juunis 2024 ja turud ootavad edasisi langetusi, kuna euroala inflatsioon on jahenemas ja majanduslik olukord, eriti Saksamaal, muutub järjest keerulisemaks. Seetõttu on oodata, et kinnisvarahinnad Eestis püsivad sel aastal kõrged ning tõenäoliselt jätkub hindade kasv ka 2025. aastal.

«Kuna aga euribori langus on ees ootamas, siis on Eesti kinnisvaraturg sellest üks suuremaid kasusaajaid kogu euroalal,» lisas Izgorodinas.

Panga ökonomist hindas, et kuigi praegune olukord on soodustanud mõningast üleminekut kinnisvara omamisest üürimisele, ei usu ta, et Eestis ja teistes Balti riikides toimub suur muutus omamiselt üürimisele.

«Kui intressimäärad hakkavad langema, on oodata, et eluasemelaenude nõudlus taas kasvab. Esimesed märgid laenunõudluse kasvust on juba näha Leedus ning ma eeldan, et teised Balti riigid järgnevad peagi,» hindas Izgorodinas.