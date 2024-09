Sidrunipoolik teeb nõudepesumasinas imesid! Kas kulutulena leviv väide vastab tõele?

Viimastel nädalatel on paljud sotsiaalmeediakanalid TikTokis, nagu ka @lynsey_queenofclean, jaganud nippi, kus nõudepesumasinasse pannakse pooleks lõigatud sidrun, millest on mahl välja pigistatud. Väidetakse, et sidrunist pesutsükli käigus erituvad mahlad pesevad nõud tavaliselt veel puhtamaks ning teevad torud katlakivist puhtaks. Kuid kas see vastab tõele?