Tihti juhtub, et läheb meelest kurgid kasvuhoonest õigel ajal ära korjata. Neid noppima minnes võivad mõned aga juba tohutult suureks paisunud olla ning niisama nosimiseks need just parimad ei ole. Kas sellist kurki ootab lend kompostihunnikusse või annab sellega midagi ikka teha? Vastus: annab küll!