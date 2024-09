ANNA END ÜLES Aasta puitehitise võistlus on avatud!

Konkurss toimub juba 22. korda Puuinfo programmi raames, mis on alates 2002. aastast tegelenud puidukasutuse teadlikkuse tõstmisega. Võistluse eesmärk on tunnustada silmapaistvaid puitehitisi ning edendada puidu kasutamist nii hoone konstruktsioonis kui välis- ja siseviimistluses. Esitatud ehitise juures peab puit olema domineerivaks materjaliks.

«Meie puitarhitektuur on maailmatasemel ning aastate jooksul on Eestis läinud konkurents aina tihedamaks. Esitatud võistlustööd lähevad aastate jooksul kvaliteetsemaks ning eriilmelisemaks – puidust hoone ei tähenda 2024. aastal enam lihtsalt palkmaja. Meil on häid ja suursuguseid puitehitisi, näiteks möödunud aasta konkursi võitja Pelgulinna riigigümnaasium,» sõnas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.