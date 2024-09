Mis on säästmise aluseks?

Börsihinna alusel küttesüsteemi juhtimine võtab arvesse tunnipõhised elektri börsihinnad ja ilmaprognoosi ning ajastab soojuspumba tarbimise soodsamatele tundidele. See tähendab, et kütmine ja tarbevee soojendamine toimub ajal, mil elektri hind on madalaim. Kokkuhoid tekib kütmiselt, tarbevee soojendamiselt ja ka jahutuselt.

«Iga elamu on kui suur aku, talletades soojuse maja konstruktsioonides ja küttesüsteemi torustikus. Seetõttu on igati loogiline, et soojuspump peaks vähendama tarbimist tundidel, mil elektri hind on kallis ning kütma võimalikult palju, kui hind on soodne,» rõhutab Indrek Velthut, Eleflex.ai asutaja. Lisab juurde: «Seetõttu oleme välja töötanud HeatAdapt börsimooduli, mis lõikab kasu meie regiooni väga suurtest elektrihinna kõikumistest.»

Kuidas börsijuhtimine soojuspumbale lisada?

Börsijuhtimise funktsiooni lisamine soojuspumbale on suhteliselt lihtne. Mõned soojuspumbad tulevad juba tootjapoolse sisseehitatud börsijuhtimise võimalusega, kuid HeatAdapt börsimoodulit on lihtne lisada enamikele City Kliima poolt pakutavatele õhk-vesi ja maasoojuspumpadele. Näiteks on toetatud Atlantic, Daikin ja Midea õhk-vesi soojuspumbad ning Daikin, Thermia Legend ja Alpha Innotec maasoojuspumbad.

City Kliima Atlantic HeatAdapt börsimoodul. Foto: Erakogu

Börsimooduli saab paigaldada soojuspumba esmasel paigaldusel või lisada hilisema hoolduse käigus. Paigaldus on kiire ja lihtne, tagades minimaalse katkestuse küttesüsteemi töös. Täna pakub City Kliima kohe koos uue soojuspumba ostuga HeatAdapt lahendust, peagi on võimalik moodul lisada juurde ka korralise hoolduse käigus.

Keskkonnasäästlikkus

Börsihinna alusel juhtimine ei ole ainult rahaliselt kasulik, vaid ka keskkonnasäästlik. Optimeerides elektritarbimist odavamatele tundidele, suureneb rohelise energia osakaal tarbimises ja väheneb vajadus fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade käivitamiseks. See aitab vähendada süsiniku jalajälge ja toetab puhtama ning jätkusuutlikuma energia kasutamist.