TAANI TEADLASED Selle toidugrupi eelistajad elavad kauem

Taani teadlased on veendunud, et täisteravilja austajatel on pikem eluiga ning ka rohkem tervena elatud aastaid. Uuring põhineb 23 000 Taani mehe ja 25 000 naise jälgimisandmetel. Teadlaste sõnul ei ole esialgsete tulemuste mõju väga suur, ent rahvastiku tasandil on tegu märkimisväärse erinevusega. Uuring avaldati ajakirjas European Journal of Nutrition.