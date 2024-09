TUNNE OMA ÕIGUSI 5 enim levinud müüti üürimise kohta

«Meeles tuleb pidada ka seda, et hoone korrashoidu- ja parenduskulude tasumine peab olema fikseeritud ja loeteluna nimetatud esmases üürilepingus. Hiljem lepingu lisadega nende kulude kandmist enam üürnikule määrata ei saa,» toonitab ta.

Müüt 3: suurem tagatisraha distsiplineerib üürnikku

Oma kinnisvara väljaüürimine võib olla riskantne tegevus ning hirmude maandamiseks on üürileandjatel mitmeid nippe. Kõige levinum neist on tagatisraha küsimine. Peamiselt arvatakse, et see distsiplineerib üürnikku ning motiveerib teda üüripinna eest paremini hoolt kandma, et pärast oma raha tagasi saada. Mõni julgem üürileandja soovitab teistel tagatisraha küsida nelja, viie või lausa kuue kuu ulatuses.

«Esiteks on siin juba vastuolu võlaõigusseadusega. Eluruumi üürilepinguga võib ette näha, et üürnik maksab lepingust tulenevate nõuete tagamiseks üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses. See tähendab, et on seadusevastane küsida üürnikult tagatisraha näiteks kuue kuu summas. Praktikas on levinud küsida tagatisraha aga ühe kuu ulatuses,» ütleb Siht.

«Teiseks on eksitav arvata, et valmisolek tagatisraha maksta näitab üürniku maksevõimet või usaldusväärsust. Kuna tagatisraha on üsna suur väljaminek, siis on üsna levinud, et see summa laenatakse kokku lähedastelt. Teame ka juhtumeid, kus üürnikud on selleks võtnud koguni kiirlaenu,» avaldab jurist.