Ära viska tomatitaime komposti! Kasuta seda hoopis tasuta väetisena

Taimede jaoks üks olulisemaid toitaineid on kindlasti lämmastik, mida nad vajavad kasvamiseks ja fotosünteesiks. Tomati lehed, millest suur osa kasvades ära lõigatakse, on ise väga heaks fosfori allikaks. Lisaks leidub neis vajalikku fosforit ja kaaliumi.

Tomatilehtedel ja -vartel on veel üks kasulik omadus – need aitavad parandada mulla struktuuri. Nende lisamisel mulda muutub see kobedaks, mis hõlbustab juurte kasvamist ning parandab vee ja toitainete ligipääsu. See on eriti oluline savistel muldadel, mis on vett ja õhku halvasti läbilaskvad.