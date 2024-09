30 AASTAT HILJEM Naine üllatas endisi majaomanikke, kes sisse tahtsid tulla

«Kas nad võivad majja sisse minna, et näha, kuidas see seest välja näeb?» küsis naaber.

«Kõik on muutunud, aga ei, vabandust. Ma ei tunne teid ja see mõte ei meeldi mulle,» vastas Angie. Naaber vihastas ja nimetas Angiet tülinorijaks, kuna ta ei lasknud neid sisse.

«Võib-olla tundsid need kolm tütart nostalgiat, aga kui keegi ütleb ei, siis on see ei. See pole olnud nende kodu juba 30 aastat,» kirjutas üks kasutaja.