FÄNNID IMESTAVAD Kanye Westi hävitatud kodu on müügis ja maksab miljoneid dollareid – loe, miks

Kanye westi mõis, mis on tänasel päeval tühjaks tehtud ja müüki pandud, pakub tema fännidele ja uut kodu otsivatele omanikele palju muljet. Hoolimata kinnisvara lakke tõusnud hindadest on maailmakuulus laulja langetanud hinna 53 miljonilt 39 miljonile. Ehitisel puuduvad olulised sisustuselemendid, kuid on siiski kõrgelt hinnatud ja tahetud.