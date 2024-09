RAHULOLEMATUD KLIENDID Kuulsa kohvifirma tulevik ripub juuksekarva otsas

Starbucks, tuntud kui kohvigurmaanide lemmikpaik, seisab nüüd silmitsi tõsise väljakutsega. See ei ole enam kohvikute lipulaev, kus klientide sõnul on hinna ja kvaliteedi suhe omavahel tasakaalust väljas. Vähenevate müüginumbrite ja klientide rahulolematuse tõttu on ettevõte valinud endale uue juhi, kelleks on toitlustusettevõtte Chipotle'i juht Brian Niccole. Ka tema kavatsused tuua ettevõte tagasi tõusutrendi on kahtlusi tekitav.