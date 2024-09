Itaalia kokk avaldab tüüpvea, mille tõttu panna cotta untsu läheb

Panna cotta on hõrk Itaalia magustoit, mille valmistamine võib esmapilgul tunduda kui tuumafüüsika. Tegelikult on see jõukohane kõigile, kel piisavalt aega ja kannatust. Siiski teevad paljud ühe vea, mis muudab kreemja magustoidu nii kõvaks, et sellega saab seina laduda.