Pidu katku ajal! Türgi usujuhid matsid miljoneid avalikku raha peakontori tualetti

Asjaolu, et religioossel autoriteedil on kulutada palju raha, on tingitud tohutust eelarvest: ametlike andmete kohaselt on usuasjade direktoraadi 2024. aasta eelarve 2,5 miljardi euro suurune, mis on võrreldes eelmise aastaga lausa 150 protsenti suurem, ületades enamike Türgi ministeeriumite eelarve. Ametlikult ilmalikus Türgis paneb see fakt nii mõnegi kulmu kergitama.