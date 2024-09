NÄDALA RESTORAN Romantiline kohvik, kus saab mehemoodi süüa

Selle kirjeldusega saab ainult osaliselt nõustuda, sest haare on kaugelt suurem: hubases, ruutmeetrite poolest küll napis kohvikutoas pakutakse kohalike maitsete kõrval ka kaugema nurga omi. Liiati on mereäärse männituka servas ja väikeses kollases aedlinna idüllist kõnelevas puumajas asuv kohvik kogunud kuulsust väljaspool oma küla piire. Ott & Matilda on jäänud silma rahvusvahelisele restoranigiidiile Falstaff, mille 100-punkti hindamissüsteemis pälviti 81 punkti. See tähendab väga head taset ja toob kaasa restoranijuhi soovituse kohvikut külastada.