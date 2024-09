KASUTA VÕIMALUST Populaarne poekett pakub eakatele esmaspäeviti soodustust

«Kaks ja pool aastat Eestis on meile selgelt näidanud, et üle 60-aastased moodustavad olulise osa meie klientuurist. Samas on nad on hinnatundlik kliendisegment ja meil on nüüd hea meel anda neile veelgi põhjust meie poode külastada. Praegusel hinnatundlikul ajal loeb iga sent ja edaspidi saame eakatele pakkuda leevendust igapäevaostude tegemisel ning oma niigi häid hindu veelgi allapoole tuua,» seletas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.