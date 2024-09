GALERII Stockmann Delikatessi sügishooaja avapidu meelitas kohale särava seltskonna

Sel hooajal soovitab Stockmann katsetada erinevaid toiduvalmistamise viise ning on aukohale tõstnud just fermenteerimise ja kääritamise. Delikatessi esitlusköögis saab kogu sügise vältel tutvuda uute toodetega, millega igapäevane toiduvalmistamine lihtsaks ja maitserohkeks muuta.

«Sügis katab laua värskete viljade, soojuse ja värvidega ning pakub lõputuid võimalusi talveks valmistumiseks. Tahame oma kliente inspireerida ja soovitame alati julgelt katsetada, et igapäevast toidulauda rikkalikumaks muuta ning teha seda vaid parimast kvaliteetsest toorainest. Näiteks avavad fermenteerimise tagamaid meie MyStockmann püsikliendi ajakirjas Lee peakokk Hiro Takeda ja toiduteadlane Rain Kuldjärv. Hea toit ja head suhted on alati meie jaoks olnud väga olulised ja Stockmann Delikatessis toidame suhteid just hea toiduga,» sõnas toiduosakonna juht Mairika Juhandi.

«Stockmanni toiduosakond on mulle alati väga südamelähedane olnud ja saan seda uhkusega nimetada linna parimaks! Eelkõige on Stockmann Delikatess tuntud oma kõrgkvaliteetsete ja hoolikalt valitud eriliste toodete poolest, mida mujalt ei leia ning mis pakuvad restoraniväärilisi maitseelamusi meile kõigile. Professionaalse meeskonna pühendumus ja kirg toidu vastu on väga inspireeriv ning usun, et saame põnevate ja tervislike maitsetega kõiki jätkuvalt üllatada,» lisas Stockmanni kaubamaja direktor Priit Peterson.