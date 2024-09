PANK SELGITAB Kas vanaema või vanaisa saab võtta kodulaenu?

Pensionile jäädes saab kodulaenu pikendada

Kui üldiselt lähtuvad pangad põhimõttest, et kodulaenuvõtja ei või olla noorem kui 21-aastane ning laenu lõppedes vanem kui 75-aastane, siis vanemaealistele teevad pangad ka erandeid. Selle põhjuseks on statistika, mis näitab, et keskmine eluiga ja tervena elatud aastad on kasvutrendis. Kui laenutaotleja tagatised ja maksevõime seda lubavad, on pangad valmis väljastama nii laenu kui ka liisingut. Näiteks Coop Pangas võimaldame pensionile jäänud kliendil pikendada kodulaenu lepingu tähtaega. Sellega vähenevad igakuiseid laenumakseid, et need vastaksid pensioniea sissetulekutele.