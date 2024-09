Algas Eesti esimese puidust kõrghoone ehitus Fahle linnakus

«See hoone on mitmes mõttes ainulaadne. Esiteks pole Eestis varem ehitatud nii kõrget puidust konstruktsiooniga hoonet ning teiseks tõstab see keskkonnasäästliku ehitamise uuele tasemele,» rõhutas Fahle linnaku arendaja Fausto Capitali aktsionär Sven Mihailov. Tema sõnul näitab rajatav If Kindlustuse Maja tulevikuvõimalusi ehitussektori süsinikujalajälje vähendamiseks.