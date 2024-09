KAS KA SINA? Just nii suur osa rahvast on oma elektri tarbimist vähendanud

Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste ütles, et Eesti elanikud muutuvad aasta-aastalt üha informeeritumaks.

Isiklikku tarbimist, sh elekter ja küte, on Leedus vähendanud 29 protsenti ja Lätis 33 protsenti inimestest. Eestis oli nende inimeste osakaal jällegi suurem, seda on viimase aasta aja sees teinud 45 protsenti elanikest. Prügisorteerimise osas on kõik riigid võrdsel pulgal: Eestis teeb seda 72 protsenti, Lätis 71 protsenti ja Leedus 76 protsenti elanikest.

«Elektri tarbimise vähendamist võib põhjendada muidugi väga kõikuva elektrituruga, kuid majandustaseme poolest oleme Läti ja Leeduga sarnased, millest võib järeldada, et Eesti inimene pöörab tarbimisele teadlikumalt tähelepanu. Ka on Eesti inimese jaoks olulisem see, kuidas ta lähtepunktist A liigub sihtpunkti B ning kui roheliselt ta seda teeb. Eestis on keskkonnasõbralikku transporti sagedamini kasutama hakanud 24 protsenti inimestest, mis on samuti kõrgem kui Lätis (13 protsenti) ja Leedus (18 protsenti),» ütles Kirsiste.

Kui Lätis ja Leedus on viimase aasta aja jooksul aktiivselt toidu raiskamise vähendamisesse panustanud vastavalt 30 protsenti ja 38 protsenti elanikest, siis Eestis on seda teinud 56 protsenti elanikest. Kusjuures võrreldes eelmise aastaga on Eestis toimunud 21-protsendiline kasv.

«Näeme, et inimeste sotsiaalne vastutus suureneb ning nende keskkonnaalased teadmised on kõvasti paremad kui veel mõned aastad tagasi. Selge on see, et teadlikumale tarbijale on parem teenuseid pakkuda. Toiduraiskamise vähenemist märkan ka meie kontoris, kus biojäätmete hulka satub aina vähem toitu,» selgitas ta.