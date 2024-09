KEVADEL ON HILJA Oluline aiatöö, mis tuleks nüüd kiiremas korras ära teha

Tänavu on varasügis keskmisest mitu kraadi soojem. Vanarahva tarkuse järgi on soojemapoolne sügis parim aeg lillesibulate istutamiseks, kuna taimedel on veel veidi aega, et juurduda. Sagedase vihma ning keskmisest kõrgema õhuniiskuse tõttu jääb muld niiske ning ei vaja seetõttu ka eraldi kastmist, kirjutab Iltalehti.