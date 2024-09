VALUS LAKS Unistuste aiamaja leidnud Anna jääbki seda ilmselt ootama

Riias elav Anna on juba aastaid unistanud elamisest Nägelmuizis, Ropaži maakonnas asuvas maakohas. Unistuste aiamaja otsingul olnud naine ei pidanud seda tänu Facebookile kuigi kaua otsima.

Läti advokaat Armands Logins juhib tähelepanu, et Anna ostu-müügi lepingust on puudu mitu olulist lõiku. Tarbijakaitsekeskus on saanud kõnealuse ettevõtte kohta varasemalt vaid ühe kaebuse.