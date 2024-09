KUKEKAD KORJATUD? Siin on vähem tuntud seeneliigid, mida on lihtne tuvastada ja mis maitsevad imeliselt!

Kübarnarmikute pere

Vähemtuntud, kuid hea maitsega seente seas on kübarnarmikute perekonna seened. Neid on üsna lihtne ära tunda, kuid kuna nad pole väga populaarsed, jalutavad inimesed neist tihti mööda. Mõnes maailma keeles on selle seene nimi seotud siiliga. Kui vaadata neid ülevalt, võivad näiteks heleda timpnarmiku noored viljakehad sarnaneda kahvatu kukeseene ja tumeda timpnarmiku omad hariliku kukeseene viljakehadega. Kuid kui seen ümber keerata, tekib segadus. Selle asemel, et leida kukeseentele iseloomulikud voldid, on neil seentel narmad, mis näevad välja natuke nagu siiliokkad. See on nii iseloomulik tunnus, et kübarnarmikute perekonda kuuluvaid seeni on praktiliselt võimatu teistega segi ajada. Seetõttu tasub kübarnarmikute perekonna seentele tähelepanu pöörata, sest nad võivad väärikalt teie seenekorvi täiendada.