Orhidee väetamiseks saab kasutada vedelikku, mis kallatakse reeglina kraanikausist alla

Selleks, et orhideed saaksid rikkalikult õitseda, kastavad kogenud lillekasvatajad neid riisiveega, mis jääb alles pärast riisiterade pesemist. Riisivee kasutamise hüvedest kirjutav väljaanne Daily Express märgib, et orhideed närbuvad reeglina toitainete vähesuse tõttu. Kiduravõitu juurdepääs toitainetele on ka põhjuseks, miks orhideed ei taha õitseda. Seega aitavadki orgaanilised toitained nagu riisivesi olukorda parandada.