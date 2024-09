Rootsi südametemurdja Benjamin Ingrosso õpetab, kuidas õigesti carbonara pastat valmistada

Ingrosso sõnul panevad paljud carbonara kastme sisse koort, mis on vale, kuna siis ei ole tegemist enam carbonaraga. Tema sõnul on carbonara kaste munade, pecorino juustu, guanciale singi ja pastavee sümbioos. «Kui need õigel kuumusl omavahel segada, loob see kastme. Paljud keeravad kuumuse liiga kõrgeks ja sellest saab munapuder. Teistel pole üldse kuumust ja tulemus maitseb nagu toore munaga pasta. Ja see pole üldse hea, kuna jääb suu lakke kinni,» rääkis Ingrosso.