OLULINE TEADA Kas pruunide täppidega lillkapsast kõlbab ikka süüa?

Lillkapsal olevad laigud ei tähenda, et tegu oleks halvaks läinud aiasaadusega. Kollasest tumepruunini varieeruvad täpid on tegelikult märk oksüdatsioonist, mis toimub mis tahes vilja vananedes.

Oksüdeerumine on köögivilja värvuse loomulik muutus pikaajalise kokkupuute tõttu valguse ja õhuga. Hea uudis on see, et ka seda tüüpi lillkapsast, mis ei ole täiesti valge, on ohutu tarbida, kirjutab Huff Post.