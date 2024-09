Pelgulinnas avatakse ametlikult pealinna suurim kogukonnaaed

«Pelgu ühisaed on juba praegu toonud kokku üle saja rohenäpu, kes on ühiselt loonud imelise aia,» ütles Põhja-Tallinna vanem Külli Tammur. Tema sõnul annab aia avamine sügishooajal võimaluse ka teistele huvilistele tutvuda selle toreda paigaga ning saada inspiratsiooni oma aiandusprojektideks. «Pelgu ühisaed ei ole pelgalt aiandusala, vaid see on kogukonna süda, kus tekivad uued sõprussidemed ja koostööprojektid,» rääkis linnaosavanem.