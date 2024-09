Ekspert vastab: kas Venemaa elektrisüsteemist lahti ühendamine ohustab elektriseadmeid?

Kuidas on lahendatud hüvitiste väljamaksete kord, kui kliendil on oma kinnistul ka muid kindlustuslepinguid sõlmitud?

Kahjukäsitluse protsess on lihtne ning Enefiti kodulehel on toodud välja juhis, kuidas tekkinud kahjude kohta vajalikud dokumendid esitada. Olenemata sellest, milline kindlustus kodul on, alati on oluline olla kursis kindlustuse tingimustega ning mõelda läbi, kas olemasolev lahendus on piisav.