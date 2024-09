GALERII Saunatamise Guinnessi maailmarekord sai kinnituse!

«See on Eestis unikaalne ettevõtmine, sest vaatamata sellele, et saunatamises on tehtud erinevaid rekordeid, siis massilist ühissaunatamist pole keegi veel üritanud. Inimeste kirg ja entusiasm sel päeval oli tõeliselt vahva,» kommenteeris Visit Estonia turismijuht Anneli Lepp.

«Oleme väga uhked, et saime oma saunatraditsiooni nii suurele rahvusvahelisele areenile tuua. Nägime ka, et saunaarmatusel pole riigipiire. Kutsume selle rekordi abil veel rohkem inimesi meie erilisest saunamaailmast osa saama.»

Rekordi püstitamiseks postitatud pilte hinnanud Maaülikooli lektor ja Guinnessi rekordi projekti audiitor Lea Sudakova tõi esile, et rekordikatses hindajana osalemine pakkus nii peamurdmist kui humoorikaid hetki. «Olen aastakümneid andmetega töötanud, aga see projekt osutus üllatavalt keeruliseks – näiteks tehnilised tõrked, kus Facebook muutus suure piltide hulgaga järjest aeglasemaks, mis omakorda kasvatas loendamisele kulunud aega. Samuti tuli meil hoolikalt üle vaadata, kas iga foto vastas ka Guinnessi poolt seatud tingimustele või mitte. Näiteks ei osanud me ette näha, et inimesed postitavad pilte saunalaval istuvatest koertest – selliseid pilte tuli palju just Soomest. Eriti südantsoojendav oli vaadata aga saunakogukondade lavastatud fotosid, kus oli tõesti rekordi püstitamiseks vaeva nähtud,» meenutas Sudakova mõningaid hetki fotode loendamisest.