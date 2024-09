KVALITEEDI NIMEL Populaarse poeketi omatootesari läbib Euroopa toidulaboris täiendavad uuringud

Euroopa juhtivas kvaliteediuuringute laboris J. S. Hamilton viiakse läbi Maxima omakaubamärgi Well Done’i kiirestirikneva toidu uuringuid. Nende toodete hulka kuuluvad nii piima-, liha- kui kalandustooted. Testitud tootegruppidele on J. S. Hamiltoni kvaliteedimärgis esitatud ka toodete pakenditel.

«Tänane majandusolukord on pannud tarbija olukorda, kus madalam hind ja kampaaniapakkumised on eelistatumad valikud. Sellega koos langetatakse kahetsusväärselt ka ootusi toidu kvaliteedile. Oleme püüdnud leida lahenduse, et muutuvate ostuharjumustega koos säiliks võimalus tarbida kõrge kvaliteediga, toitainerikast ja ohutut toitu. Tänaseks aasta müügil olnud omabrändi tooted Well Done’i sarjas täidavadki seda eesmärki. Tooted on Maxima klientide poolt hästi vastu võetud, seda kinnitab nii müügistatistika kui kaubamärgiteadlikkus,» selgitab Maxima müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Maxima tuli möödunud aasta suvel kõigis kolmes Balti riigis turule omakaubamärgiga Well Done, mille valikus on tänaseks üle 700 kõrge kvaliteedi ja taskukohase hinnaga toote. Tegemist on piirkonna ühe suurima omabrändi tootesarjaga. Tänu laiale tootesortimendile ja suurematele tellimusmahtudele tootjatelt kaasneb jaeketil võimalus pakkuda oma klintidele ühtaegu kõrgema kvaliteedi kui ka hea hinnaga tooteid.

«Well Done’i tooted on valmistatud Euroopas. Näiteks sellised rahvusköökidele omased tooted nagu pasta, kastmed või hoidised on toodetud riikides, kus on nende valmistamise traditsioon pikk ja kvaliteedinõuded kõrged,» lisab Terasmaa.

Euroopa üks juhtivaid sõltumatuid uuringuid pakkuv laboratoorium J. S. Hamilton on andnud Well Done tootesarja kiirestiriknevate toodetele Verified quality tunnuse, mis kinnitab, et toode on testitud sõltumatus akrediteeritud rahvusvahelises laboris ning vastab sellele tootekategooriale Euroopa Liidus kehtivatele kvaliteedi- ja toiduohutusnõuetele. Laborid on sertifitseeritud vastavalt ISO/IEC 17025 ja teistele rahvusvahelistele standarditele, mis tagavad uuringu usaldusväärsuse ja vastavuse parimatele teadustavadele.

Kõnealuste toodete täiendaval uurimisel on enim tähelepanu pööratud selliste toidupatogeenide uurimisele nagu Salmonella spp., Listeria monocytogenes jt. Lisaks toidu mikrobioloogilistele uuringutele kontrollitakse ravimijääkide ja raskmetallide sisaldust, erinevaid kvaliteedinäitajaid ning tootja poolt toote pakendil esitatud toiteväärtuse vastavust.

Nüüdseks on Well Done’i tooted olnud Maxima sortimendis terve aasta, ning selle perioodi jooksul on nende värskete kaubakategooriate müügikäive kasvanud 23 protsenti.

Viis enimmüüdud toodet Well Done’i värskete kaupade kategoorias on: Broilerikintsuliha

Seahakkliha

Broileri poolkoivatükid

Sea- ja veisehakkliha

Broilerikints