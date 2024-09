EMILY EESTIS Lidlis on esmaspäevast müügil hittseriaali «Emily in Paris» eritooted

«Lidl panustab üha rohkem isikupärastesse rahvusvahelistesse koostööprojektidesse, mis seovad erinevaid kultuuri- ja gurmee traditsioone kogu maailmast,» kommenteerib Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel lisades, et koostööd menukate brändide ja sarjadega on hea viis kutsumaks üles proovima uusi maitseid ning rikastama oma toiduelamusi.

Esmaspäevast leiab Lidli lettidelt «Emily in Paris» kaubamärgi all erinevaid prantsuse köögi klassikuid soolastest suupistetest kuni marjaste tartlettide ja šokolaadi laavakoogini. Makroonisõpradele on müügil küpsetussegu, millega saab igaüks kodus prantsuse köögi kõige menukamat küpsetist valmistada.