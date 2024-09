Ära lase rattal pulbriks roostetada! Nii kaitsed jalgratast sügisilmade eest

Üks kõige lihtsamaid asju, mida saab rattasõidu mugavamaks muutmiseks teha, on kasutada märjal ajal sadulakatet. Tihtilugu jääb tööle või poodi minnes ratas lukustatuna maja ette, kuid hoovihm võib sadula märjaks teha, mistõttu on ebameeldiv sõitu jätkata. Selleks puhuks tasub rattasadulale peale tõmmata lihtne vihmakate, mille saab soetada näiteks rattapoodidest või mõnest spordipoest.

«Neile, kes mõtlevad, et sadulakatet on keeruline kaasas kanda, soovitame rattaraami külge paigaldada väikese rattakoti, kuhu rattasõidul vajalikud vidinad ära mahuvad. Seal võib olla näiteks veel ka kilest vihmapontšo, mille saab suurema saju korral endale peale tõmmata,» ütles Drižiruk. «Tänase vihmase ilma puhul jagame Tallinnas rattaomanikele ka tasuta Balcia sadulakaitseid, kui näeme kuskil vihma käes seisvaid rattaid.»

Jalgrattaga liiklejad võiksid samuti investeerida korralikesse porilaudadesse ja ketikaitsesse. Tegemist on lihtsate vidinatega, mis võivad rattal juba ostes küljes olla, aga ei pruugi. Igal juhul on nende eesmärk kaitsta sõitjat suuremate poripritsmete eest ning hoida sõitja pikki püksisääri ketti takerdumast. Ketikaitse maksab poodides mõnest eurost kuni kümneni, aga sellest saadav kasu on sügiseti üpris tähtis.

«Balcia kindlustusjuhtumitest näeme, et sügiseti sagenevad just seda tüüpi rattaõnnetused, kus püksisäär jääb rattaketi vahele, toimub õnnetus ning lihtsast kukkumisest kujuneb kahju tervisele, rattale endale ning mõnel juhul on kahjustatud ka näiteks tee ääres parkinud võõra inimese autot. CityCombo kindlustusega on sõitja selliste õnnetuste vastu rahaliselt küll kaitstud, aga parem on selliseid tülikaid ja tüütuid vahejuhtumeid ennetada,» selgitas Drižiruk.