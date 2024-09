Nannette Hammond ei salga, et hetkel pole tema rahaline seis just parim. Leiba teenib ta hetkel üldsegi sõidujagamisplatvormil Uber ning naist peetakse maailma kõige seksikamaks taksojuhiks. Kuid see on kauge kaja luksusest, millega Hammond harjunud on. Nüüd kulutab naine kohtuuksi, pidamaks maha meeleheitlik võitlus oma endise abikaasaga, taastamaks tema rahaline stabiilsus ja saada tagasi oma 14-aastase poja hooldusõigus.