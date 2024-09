PILDID Uskumatult nunnu maja Hiiumaal koos oma tuletorniga

Pirakal kinnistul asuvad rookatusega maja ja saun, ait, laut ja kuur. 1922. aastal ehitatud palkmaja on korralikult renoveeritud, ette on löödud puitraamiga aknad, maha pandud uued põrandad. Elutoa põrandal on aga ülejäänust teistsugune laudis. Punane tellis, mida on kasutatud majas sees ja ka saunas, on pärit eelmise sajandi algusest.