Tallinnas algab täna nädal aega kestev Disainiöö festival

Disainiöö avab muusik EiK, kes koos helilooja boipepperoni ja tantsukunstnik Maria Solei Järvetiga toovad vaatajateni vaatemängulise etenduse. Avaetendus «TAKE RUUM, MAKE RUUM, BAKE RUUM: A Journey of Transformation – teekond muutuseni» algab kell 20.00, Disainiöö näitused ja kogu festivaliala teevad end Krulli kvartalis lahti alates kella 17.00st. Disainiöö avaetendus ja näitused on publikule tasuta.

«Avasündmuse idee tõukub tühjast ajalooga ruumist, kus tehakse ruumi uuele. Puhastatakse ja tuulutatakse vanu mälestusi. Siis saab ruumi üle võtta, puhastada kõik liigne ja istutada sellesse uus seeme. Panna ruum küpsema. Kuumutada kogu potentsiaal uueks kujutluse ja fantaasia abil. Ruum tuleb rahvast uuesti täis. Elu hakkab podisema. Avamise koreograafiline keel on sügavalt põimitud hoone atmosfääriga ja tundega, et vanade kohtade elluäratamine on justkui osa eluringist ja ise üks pidev veski,» tutvustavad etenduse kontseptsiooni selle loojad.