Aeg tomatid ära korjata: selle nipiga saad pooltoored viljad toas küpseks

Selleks naksa tomatid taime küljest ära nii, et oksavarre jupp jääks tomati enda külge, mis tagab, et tomat kauem säiliks. Järgmisena vii tomatid tuppa ja aseta need banaanide või sibulate lähedusse. Mõlemad eritavad etüleengaasi, mis kiirendavad küpsemiseprotsessi. See on ka põhjuseks, miks ei soovitata banaane ja sibulaid teiste juur- ja köögiviljade läheduses hoida. Nii tegutsedes toimid põhimõtteliselt nagu tööstuslik tomatitootja, sest ka nemad korjavad tomatid kokku siis kui need veel päris valmis ei ole ning järelküpsemine toimib juba transpordi käigus. Ka ei pea muretsema maitse pärast, kuna pooltoorel vilja maitseomadused on suuremosas välja kujunenud.