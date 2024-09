EKSPERT HOIATAB Telefoni teel maatükki müües võib teadmatusest petta saada

«Vahendajad leiavad registritest maaomaniku, guugeldavad kontaktid ja teevad inimesele otsepakkumise. Probleem on selles, et kui inimesed oskavad enam-vähem prognoosida oma korteri hinda, siis maatükkide puhul puudub tavaliselt kogemus ja võrdlusmoment, mis annab spekulantidele soodsa võimaluse,» selgitas Habal.

«Sama maatüki hind võib erinevate tegurite tõttu olla isegi kuni kümme korda erinev – sõltuvalt maa sihtotstarbest, sellega seotud kitsendustest ja ehitusõigusest. Näiteks kui katastriüksuse sihtotstarbeks on praegu määratud maatulundusmaa ehk sisuliselt põllu- või metsamaa, kuid omavalitsuse koostatud üldplaneeringu järgi saaks sellest teha äri- või elamumaa, siis tõstab see oluliselt vara väärtust,» ütles Habal.

«Sellised «ostuhuvilised» on väga hästi teadlikud, et eraisikutel ei pruugi olla teadmisi oma maa turuväärtusest. Kui sarnaste maatükkidega teevad osapooltena tehinguid riik või ettevõtjad ehk niiöelda teadlikud turuosalised, siis on hinnad märksa kõrgemal tasemel,» rääkis Habal.

«Olukorras, kus võrreldavaid pakkumisi või tehinguid on vähe, juriidika keeruline ja turg seetõttu hägusem, on mõistlik tellida neutraalne vara väärtuse hindamine. On tavapärane, et näiteks kinnisvara kiirmüügi hind on 10–20 protsenti tavalisest turuhinnast madalam, kuid see vahe ei peaks olema teadmatusest tingituna kaks või kolm korda,» lisas Habal.