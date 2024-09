KANGRU KODUD Tallinna piirile kerkib unikaalne kõrghaljastusega elamukvartal

«Kangru Kodu projekt on eksklusiivne oma looduslähedusega, asudes samas Tallinna linnapiirist vaid 4 km kaugusel. Suured ja avarad krundid teeb ainulaadseks just kõrghaljastus ning need pakuvad huvi nii noorperedele, kes oma esimest kodu rajama hakkavad kui ka neile, kelle ammune unistus on ise oma kodu planeerida ja ehitada,» kommenteeris Kangru Kodu huviliste ringi Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik.