VIDEO Õõvastav! Tualetipotile istunud naist kõdistas pirakas rott

Sampler rääkis Daily Mailile, et on oma karjääri jooksul tapnud üle 65 000 roti ja vastikuid kogemusi on tal kopaga. Abiks on mehel veel terjerid Poppy ja Penny. Rotte tappa eelistab ta füüsiliselt ja kiirelt, kuna see on tema meelest humaansem kui kasutada näiteks mürki, mille tarbimisel rott piineldes sureb.