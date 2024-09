LOAD KÄES Keilas algas 120 korteriga elurajooni ehitus

«Ehitusload on olemas ja esimese etapi ehitus on tänaseks ka alanud. Koostöö kohaliku omavalitsusega on Keilas olnud väga sisukas ja Pargikodudest tuleb piisavalt privaatne, väga ilus ning rohelusküllane elurajoon,» kiitis Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja lisas, et juba enne ehituse algust on huvi Keila Pargikodude vastu olnud suur.