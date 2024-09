PILDID Lätis puhkes 43-aastane taim esimest ja viimast korda õide

Lõuna-Ameerika taim on suurema osa oma elust veetnud potis, kuid 2015. aastal istutati ta ümber talveaeda ja nüüdseks on temast saanud hiigelsuur taim. Potis ei kasvanud taim kõrgemaks kui 80 sentimeetrit, kuid ümberkolides hakkas taim kosuma. Botaanikaaia spetsialisti Zane Purnei, kes on selle taime eest hoolitsenud esimesest päevast, selgitas Läti raadiole, et märkas juulis taimel õit, mis on tänaseks üheksa meetri kõrguseks mitmeharuliseks õitega täidetud õiterägastikuks kasvanud.

«Kuigi ta on olnud kõik need aastad minu hoole all, on väga raske öelda, millal ta õitsema hakkab. Meie versioon, miks taim õitsema hakkas, on lihtsalt viimaste aastate väga soojad suved. Ta lihtsalt mäletab, kust ta on tulnud ja mida harjunud saama. See kõik on geenides. Ja nii ta õitsebki,» ütles spetsialist.