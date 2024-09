VÄKK! See iga päev kasutust leidev köögimasin kubiseb bakteritest

Teadusväljaandes Frontiers in Microbiology avaldatud uue uuringu kohaselt on mikrolaineahi tegelikult päris vastik seadeldis. Teadlased puhastasid kodudes, kontorites ja mikrobioloogialaborites 30 mikrolaineahju ning leidsid 747 tüüpi baktereid.

Kodused mikrolaineahjud sisaldasid peamiselt stafülokoki baktereid. Teadaolevalt on neid vähemalt 44 erinevat liiki. Enamik neist on kahjutud ning elavad loomade, sealhulgas inimeste, nahal ja limaskestadel, aga ka mullas. Stafülokokid võivad inimestel ja teistel loomadel põhjustada mitmesuguseid haigusi. Nad on tavalised toidumürgistuse põhjustajad.