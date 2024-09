KAS TEADSID? Väga hea põhjus, miks just sügisel aknaid pesta

Varasügise selge, kuid siiski suhteliselt soe ilm on akende pesemiseks ideaalne aeg. Suvel võib päike olla probleemiks, sest see soojendab ja kuivatab aknaid juba pesemise ajal, kirjutab Iltalehti.

Halvimal juhul kuivavad aknapesuvahendid aknale ja lõpptulemus on triibuline ja plekiline. Sügisel ei kuumuta päike enam nii tugevalt, mis teeb akende pesemise lihtsamaks. Samuti on selge ilmaga akendel olevaid plekke kergem märgata. Kui pesete aknad enne esimesi külmi, jäävad need tõenäoliselt kevadeni ilusad ja säravad.