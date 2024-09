LÕPP VAIDLUSTEL Siin on kõik, mida pead teadma üürilepingu lõpetamisest

Üürikorteri tagastamine

«Seaduse kohaselt tuleb eluruum lepingu lõppemisel tagastada samas seisukorras, nagu see oli vara üleandmisel. Siin tuleb meeles pidada aga seda, et üürnik ei vastuta loomuliku kulumise eest ning peab üüripinnalt likvideerima vaid need kahjustused, mis on tekkinud tema tegevuse või hooletuse tagajärjel,» toonitab jurist.