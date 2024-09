Paljud Eesti katuseaknad ei vasta enam tänapäeva nõuetele

Euroopa Hoonete Tõhususe Instituudi (Building Performance Institute Europe) andmetel mõjutab ebapiisav päevavalgus 30 miljonit eurooplast ning iga neljas neist elab hoones, mille ruumiõhu kvaliteet ei vasta riiklikele normidele. See tähendab, et energiatõhusust suurendavad, sisekliimat parandavad ja kodu esteetilist väärtust tõstvad uuendused on hädavajalikud.