ÜLLATAV Enamik eestlastest kasutab pesu pestes just nii mitut pesuprogrammi

«See on iseenesest üllatav tulemus, kuna teistele pesu pesemisega seotud küsimustele vastates paistavad eestlased pigem kohusetundlikud olevat. Näiteks vastas 77 protsenti uuringus osalejatest, et nad sorteerivad enda pesu värvi järgi ja pesevad neid eraldi. Samuti pööravad inimesed üldjuhul (78 protsenti) tähelepanu sellele, kui palju pesuainet nad kasutavad, kuna liiga palju võib riideid kahjustada,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Pennar lisas, et reaalsuses tuleks lisaks pesuvahendi kogusele ja riiete sorteerimisele siiski pöörata tähelepanu ka pesuprogrammidele, kuna need mõjutavad samuti märkimisväärselt riiete kulumist või tuhmumist. Mõned programmid on spetsiaalselt loodud mustemate ja vastupidavamate riiete pesemiseks, seega on temperatuurid kõrgemad ja pesutsükkel üldiselt robustsem. See võib aga õrnemaid riideid kahjustada.

«See on mõistetav käitumine, kuna tihtipeale ei täida väiksemal ajaperioodil kogutud riided lihtsalt masinat ära ning korraga suurema koguse pesemine on pikas perspektiivis energiasäästlikum. Seda aga juhul, kui inimesel on kodus täissuuruses pesumasin, mitte kompaktne versioon. Meie soovitus on üldjuhul kasutada just suuremat masinat, kuna tänapäeval suudavad need ise hinnata kui palju vett ja pesuvahendit kasutada ning kui koguneb suurem kogus pesu, siis ei pea seda mitmes osas pesema,» sõnas Pennar.