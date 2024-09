LÕBUS Eesti poeketid viskavad Prisma reklaami üle nalja

Kõigepealt reageeris Maxima, kes pani oma reklaami sisuga «...Sest me käime lihtsalt Maximas. Ja ostame kõik sealt.» Prisma reklaami kohale. Sellest said aga šnitti ka teisied poed, sealhulgas Rimi, Barbora ja Coop.

Postitused on saanud palju positiivset vastukaja ning kiidetakse poekettide humoorikaid lähenemisi. Eriti oodatakse, et ka Selver kampa lööks!

On tõstatatud ka küsimusi, et vahest on see Prisma geniaalne turunduslik aktsioon, millega tahetigi endale tähelepanu tõmmata?