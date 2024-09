PANGA EKSPERT Kodulaenu intressile võiks just nii tihti pilgu peale visata

Selleks, et saada parem ülevaade oma võimalustest, tasub tulla panka konsultatisoonile või teha avaldus kodulaenu marginaali muutmiseks. Avalduse puhul hindab pank uuesti taotleja krediidivõimekust ja sõlmitud lepingu tingimuste täitmist ning annab info, kui palju on võimalik laenu marginaali vähendada ning millised lisakulud võivad kaasneda. Marginaali muutmisele aitab kaasa näiteks see, kui inimese sissetulekud on suurenenud, ta on omandanud uue hariduse, tasunud ära mõne teise laenu ning täitnud korralikult maksegraafikut ja lepingu tingimusi. See tähendab, et panga jaoks on taotleja riskitase varasemast madalam ning talle on võimalik pakkuda paremaid laenutingimusi.