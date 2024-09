TEADMISEKS NOORTELE Kuidas valmistuda esimese kodulaenu võtmiseks?

Õppelaen

Õppelaen võib samuti mõjutada kodulaenu saamise võimalusi, kuna pank arvestab seda laenutaotleja finantskohustuseks ka siis, kui õpingud veel kestavad ja laenu tagasimaksmist ei ole veel alustatud.

Seda juhtub pigem harva, ent kui noorel on tekkinud juba ka elatise maksmise kohustus või laenu tagasimaksed sõpradele ja sugulastele, siis ka see mõjutab tema kodulaenuvõimekust.

Mitme väiksema kohustuse kokku arvutamisel võib selguda, et kodulaenu makse ei mahu noore inimese kuueelarvesse. Sellisel juhul on mõistlik oodata, kuni lühiajalised laenud on tasutud ning seejärel tulla uuesti kodulaenu taotlema.

Omafinantseering

Kodulaenu saamiseks on vajalik ka rahaline sissemakse ehk omafinantseering. Eestis on tavapärane, et omafinantseering moodustab 15% koduostu tehingu summast. Osaliselt saab seda katta ka KredExi käenduse abil, kuid vähemalt 10% kinnisvara hinnast peab tulema oma rahast.

Kui omafinantseeringuks vajalikku summat ei ole, võivad pangad selle asemel aktsepteerida ka lisatagatist näiteks vanematele kuuluva kinnisvara näol. Laenu tagamiseks seatakse hüpoteek ostetavale kinnisvarale, lisatagatise kasutamisel saab hüpoteegi seada ka vanemate või vanavanemate kinnisvarale.

Üldine finantskäitumine

Lisaks rahalisele võimekusele analüüsib pank enne kodulaenu väljastamist ka taotleja finantskäitumist. Selleks kontrollib pank Creditinfo maksehäirete registrist, kas taotlejal on olnud makseviivitusi näiteks telefoniarvete, järelmaksude või õppelaenu tasumisel. Makseviivitused on registris nähtavad veel ka viis aastat pärast nende lõppemist.