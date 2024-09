5 nippi, kuidas tehnoloogia abil kodu hubasemaks muuta

Silmale nähtamatu paigutus

Suured ja mahukad kõlarid on nüüdseks minevik. Turul on palju erineva disaini ja suurusega võimsaid kõlareid, mis ruumi sisenedes jäävad silmale täiesti nähtamatuks. Valikus on nii ribakõlarid, mis oma kitsa tegumoega mahuvad igale telekaalusele, või innovatiivsema lahendusega kaks-ühes kõlarid – näiteks pildiraam ja kõlar ühes!

«Kuigi kõlarid on aja jooksul muutunud minimalistlikumaks, siis helikvaliteedi pärast muretsema ei pea, sest see on aina täiustunud – ka kõige pisemad kõlarid pakuvad tänapäeval kaasahaaravat kuulamiskogemust,» sõnas Pennar.

Lisa personaalset lähenemist

Digilahendused pakuvad palju võimalusi oma kodu personaliseerimiseks ning iga elamine vajab veidike isikupära. Nii on väga populaarseks osutunud näiteks digitaalsed pildiraamid, kuhu saad üles laadida enda valitud portree- või perepildid ning seejärel vahetab seade mõne aja tagant ise automaatselt fotosid ja videoid.

Multifunktsionaalsed seadmed

Tänapäeval keskendutakse tehnikaseadmete väljatöötamisel väga palju just disainile ja kohandamise võimalustele, sest iga kodu on omanäoline ja seetõttu on oluline, et seadmed oleksid mitmekülgsed. Aina rohkem luuakse multifunktsionaalseid seadmeid, mis oleksid nii tipptasemel koduseadmed kui ka disainielemendid.